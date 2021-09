News-Podcast "Aufwacher" : Mehr Sicherheit in der Pandemie - Gilt bald auch in NRW 2G?

Mehr Sicherheit in der Pandemie - Gilt bald auch in NRW 2G?

Düsseldorf 8 Bundesländer setzen schon auf die 2G-Regel - kommt sie bald auch in NRW? Aussagen aus dem Gesundheitsministerium lassen zumindest darauf schließen. So könnten im Falle einer "Pandemie der Ungeimpften" für diese Personen neue Schutzmaßnahmen kommen.

RP-Impfexpertin Antje Höning erklärt im Aufwacher die Hintergründe rund um die 2G-Diskussion in NRW und warum die Party in Münster, bei der sich über 80 Feiernde infiziert haben, trotzdem dafür sprechen würde. Kostenpflichtiger Inhalt Artikel zum Thema

Revierkampf in Wuppertal: Ein Streit um den besten Eisverkaufsplatz in Wuppertal ist eskaliert. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus. NRW-Chefreporter Christian Schwerdtfeger hat die Hintergrundinfos.

Die Räumung des Hambacher Forsts im Herbst 2018 war rechtswidrig. Was sagen die Aktivisten, die damals als Baumhausbewohner betroffen waren, zum Urteil? Und warum sind sie immer noch im Wald? Kostenpflichtiger Inhalt Hier gibt es die Infos

Das Team-Springen am Donnerstagabend ist das Highlight des CHIO. Doch wie läuft es ab? Wie steht es um die deutsche Equipe? Um wie viel Geld geht es? Und wird es im Fernsehen übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

