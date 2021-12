News-Podcast "Aufwacher" : Lauterbach, Lindner und Co. - Die neuen Minister aus NRW

Lauterbach, Lindner und Co. - Die neuen Minister aus NRW

Düsseldorf Bayern hat keine, dafür aber Münster, das Rheinland, das Ruhrgebiet und das Bergische - es geht um Minister in der neuen Bundesregierung. NRW ist stark und prominent vertreten. Wer ist das überhaupt? Und hat NRW dadurch Vorteile?

Dass Karl Lauterbach neuer Gesundheitsminister wird, war lange offen und umstritten. Eine Analyse seines Wegs in das Bundeskabinett gibt es Kostenpflichtiger Inhalt hier .

