News-Podcast "Aufwacher" : Kostenpflichtige Corona-Schnelltests - das sind die Reaktionen aus NRW

Düsseldorf Seit Beginn dieser Woche sind die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos. Aber entscheiden sich dadurch jetzt mehr Menschen für eine Impfung? Unsere NRW-Reporterin Claudia Hauser hat verschiedene Testzentren besucht, um zu hören, wie die Menschen auf die neue Regelung reagieren.

Wir sprechen über die aktuelle Stimmung an den Corona-Testzentren und darüber, wie Betroffene auf die neue Reglung reagieren.

Außerdem: Eine Gruppe vermummter Menschen mit Bannern und gezündeten Bengalos - ein Szene, die sich letzten Sonntag vor dem Privathaus von NRW-Innenminister Herbert Reul in Leichlingen abgespielt hat. Jetzt hat die Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen - es gehe um Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz. Im Podcast sprechen wir über die Entwicklungen.

