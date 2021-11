News-Podcast "Aufwacher" : Kinderkliniken schlagen Alarm wegen RS-Virus

Düsseldorf Chefärzte schlagen Alarm: In vielen Kinderkliniken gibt es einen Aufnahmestopp - denn viele Kinder sind am RS-Virus erkrankt. Im Podcast sprechen wir über die aktuelle Lage und worum es sich bei dem Virus handelt.

Neben Corona bringt aktuell auch das RS-Virus die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze. Die Kapazitäten in den Kinderkliniken werden knapp. Vor allem Kleinkinder sind von der Atemwegserkrankung betroffen. Über die Lage sprechen wir mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus.

Außerdem: Im Kölner Dom soll Mitte November ein sogenannter Bußgottesdienst stattfinden. Im Kern geht es dabei um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und über diesen Gottesdienst wird derzeit gestritten. Was geplant ist, erklärt uns RP- Kultur-Chef und Kirchenexperte Lothar Schröder.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

