News-Podcast "Aufwacher" : Flutkatastrophe - SPD und Grüne beantragen U-Ausschuss für NRW

Düsseldorf Was ist genau schiefgelaufen bei der zerstörerischen Flutkatastrophe Mitte Juli? Hätten die Opfer vermieden werden können und wer wusste eigentlich was? – Diese und viele andere Fragen soll jetzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären.

Kristen Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik, erklärt im Aufwacher, wie es zu der gemeinsamen Forderung von SPD und Grünen nach einem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW gekommen ist. Am Anfang war nämlich eine ganz andere Partei für den Untersuchungsausschuss. (Artikel zum Thema)

Außerdem in dieser Folge: Freispruch für die die Kölsch-Brauer Erzquell, Früh und Gaffel. Das sogenannte "Kölsch-Kartell" hat seinen Ursprung vor 14 Jahren. Kostenpflichtiger Inhalt NRW-Reporter Viktor Marinov hat die Hintergründe.

Und die Kanzlerin war zum Ende ihrer Amtszeit nochmal in Düsseldorf. Im Schauspielhaus hat sie mit der nigerianischen Bestsellerautorin und Frauenrechtlerin Chimamanda Ngozi Adichie über Demokratie und Feminismus diskutiert. RP-Kulturredakteur Lothar Schröder hat eine Kostenpflichtiger Inhalt lesenswerte Analyse geschrieben.

