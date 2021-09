News-Podcast "Aufwacher" : Fluthilfen in NRW - warum stockt es noch?

Fluthilfen in NRW - warum stockt es noch?

Düsseldorf Jeden Tag werden die Fluthilfen von Bund und Ländern an die Betroffenen gezahlt. Doch viele Menschen beschweren sich über Verzögerungen und zu viel Bürokratie. Angela Merkel und Armin Laschet haben gleichzeitig Flutregionen vor Ort besucht.

Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Artikel über den Besuch von Merkel und Laschet im Märkischen Kreis und in Hagen.

Ab heute gilt für alle Deutsche, die über die Grenze in die Niederlande wollen, die 3G-Regel. Maarten Oversteegen erklärt, worauf ihr bei einer Reise achten müsst. "2G", also nur geimpft oder genesen, wird auch immer häufiger gefordert - zum Beispiel vom Deutschen Städtetag. Darum ging es auch bereits im Aufwacher, hier gibt es die Folge.

Der Bahnstreik sorgt zum Wochenstart für weitere Probleme in NRW. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert das Verhalten der Lokführergewerkschaft GdL deutlich. Das Interview dazu lest ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier .

