News-Podcast "Aufwacher" : Erkältungswelle trifft Kinder in NRW - eine Folge der Pandemie?

Erkältungswelle trifft Kinder in NRW - eine Folge der Pandemie?

Düsseldorf Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - es sind die klassischen Erkältungssymptome, unter denen aktuell viele bei uns in NRW leiden. Was besonders auffällig ist: Vor allem Kinder sind stark von den Atemwegserkrankungen betroffen. Kitas sind vielerorts nur noch zur Hälfte besetzt und auch die Arztpraxen sind gut gefüllt. Woran das liegt und welche Ursachen hinter dieser Erkältungswelle stecken könnten, darüber sprechen wir im Podcast.

NRW-Chefreporter Christian Schwerdtfeger erklärt im Podcast, welche Orte in NRW am stärksten von der Erkältungswelle betroffen sind und welche Folgen diese mit sich bringt.

Außerdem haben wir noch ein bisschen Service für euch: Ab heute könnt ihr bei Aldi Fahrkarten der Deutschen Bahn kaufen. Demnach soll es für 50 Euro zwei Fahrten durch Deutschland geben. Was dabei zu beachten ist und ob sich das Angebot lohnt, weiß RP-Wirtschaftsredakteur Georg Winters.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.