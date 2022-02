News-Podcast "Aufwacher" : Die SPD und die Aufholjagd in NRW - Wahlkampf wird lauter

Die SPD und die Aufholjagd in NRW - Wahlkampf wird lauter

Düsseldorf Packt die SPD auch in NRW die Aufholjagd? Dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl ist klar: Es wird super knapp. Wir sprechen über den aktuellen Wahlkampf und warum sich SPD-Kandidat Kutschaty jetzt Hilfe aus Berlin holt.

Die Umfragen deuten darauf hin, dass es richtig eng wird zwischen SPD und CDU. Der NRW-Wahlkampf nimmt so langsam Fahrt auf - denn der Spitzenkandidat der SPD, Thomas Kutschaty, holt sich jetzt Unterstützung aus Berlin. Dafür ist Kirsten Bialdiga zu Gast, Chefkorrespondentin für Landespolitik.

