News-Podcast "Aufwacher" : Corona-Prämien in NRW - hunderttausende erhalten Bonus

Corona-Prämien in NRW - hunderttausende erhalten Bonus

Düsseldorf Bei dem Wort "Corona-Bonus" denken viele wahrscheinlich vor allem an Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte. Aber nicht nur im medizinischen Bereich zahlen Arbeitgeber aktuell steuer- und abgabefreie Corona-Prämien. Wir verraten, wer wie viel bekommt.

Wir sprechen darüber, in welchen Branchen Bonuszahlungen fließen, um welche Summen es geht und was sich die Arbeitgeber davon versprechen. Und es geht um die Frage, wie fair das Ganze ist.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

