News-Podcast "Aufwacher" : Corona in NRW - Leopoldina empfiehlt Impfpflicht

Düsseldorf Wie können wir der neuen Corona-Welle entgegentreten? In Sachsen zum Beispiel gilt schon 2G, das könnte auch für NRW kommen. Worüber jetzt auch gesprochen wird, ist eine Impfpflicht. Die Leopoldina-Forscher halten das für einige Berufsgruppen sinnvoll.

Was hält die Politik von einer Impfpflicht? Was sagt das NRW-Gesundheitsministerium? Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, ordnet die Empfehlung der Leopoldina für uns ein.

Außerdem im Aufwacher: Egal ob in Düsseldorf, Bonn, Köln oder Mönchengladbach - heute wird Karneval gefeiert. Zu Beginn der Pandemie stand besonders eine Karnevalsveranstaltung im Fokus. Im Februar 2020 hatten 450 Menschen in einem Festzelt in Gangelt Karneval gefeiert. Bei einem Mann, der dabei war, wurde an Aschermittwoch die erste Corona-Infektion in NRW nachgewiesen. Gangelt und der Kreis Heinsberg entwickelten sich zum Corona-Hotspot. Wir haben mit dem Präsidenten des Karnevalvereins "Langbröker Dicke Flaa" in Gangelt gesprochen.