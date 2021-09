News-Podcast "Aufwacher" : Corona-Impfungen für Schwangere - was die Empfehlung der Stiko bedeutet

Corona-Impfungen für Schwangere - was die Empfehlung der Stiko bedeutet

Düsseldorf Lange wurde darüber gestritten und diskutiert, jetzt empfiehlt wohl auch die Ständige Impfkommission (Stiko) Impfungen gegen Corona für Schwangere.

Wir sprechen im Aufwacher darüber, warum die Empfehlung deutlich später als in anderen Ländern kommt, was Schwangere jetzt beachten müssen und ob die Impfung auch das Kind schützen kann.

Außerdem geht es um die Aktion der ÖPNV-Verbände: Seit gestern können Inhaber eines Monatsabos in ganz Deutschland kostenlos den ÖPNV nutzen. Wir klären, wie das Ganze funktioniert und wie weit man damit kommt.

