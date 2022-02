News-Podcast "Aufwacher" : Wieso wir in NRW bei der Omicron-Welle im Dunkeln tappen

Düsseldorf Wie hoch sind sie, die Corona-Inzidenzen? Wir sprechen heute über ein internes Behördenschreiben, das unserer Redaktion vorliegt und vermuten lässt, wie sehr das Landeszentrum für Gesundheit bei den Meldedaten an Grenzen stößt.

Die Corona-Inzidenzen schnellen in die Höhe, vielerorts in NRW liegen sie weit über 2000, in Remscheid zum Beispiel oder auch in Düsseldorf. Jetzt zeigt sich, die tatsächlichen Inzidenzen könnten noch deutlich höher liegen, denn das Landeszentrum für Gesundheit stößt wohl bei den Meldedaten an seine Grenzen. So steht es zumindest in einem internen Behördenschreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Was da konkret drin steht und wo genau es hakt, darüber sprechen wir mit Maximilian Plück, der unsere Redaktion Landespolitik leitet.