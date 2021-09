News-Podcast "Aufwacher" : Bundestagswahl 2021 - Was bedeutet das Ergebnis für Geld, Klima und NRW?

Bundestagswahl 2021 - Was bedeutet das Ergebnis für Geld, Klima und NRW?

Düsseldorf Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt. Wie könnte die nächste Bundesregierung aussehen, was heißt das alles für unseren Geldbeutel und das Klima? Und welche Auswirkungen hat das Ergebnis für die NRW-Politik? Sprechen wir drüber in dieser Folge!

Jamaika, Ampel oder GroKo? Birgit Marschall, Korrespondentin im Hauptstadtstudio, hat den Wahlabend in Berlin begleitet. Im Aufwacher ordnet sie ein, welche Koalitionen jetzt möglich sind und was das Ergebnis für uns alle, unseren Geldbeutel und das Klima bedeuten könnte.

Natürlich gucken wir in dieser Folge auch auf NRW. Maximilian Plück, der Leiter der RP-Landespolitik-Redaktion, erklärt, welche Auswirkungen die Bundestagswahl auf Nordrhein-Westfalen und die Landtagswahl hat, die hier im kommenden Jahr ansteht.

