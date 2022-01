News-Podcast "Aufwacher" : Aus für CleverShuttle in Düsseldorf - wie steht es um die Zukunft von Sammeltaxis?

Düsseldorf Weniger Autos auf den Straßen, das ist das Ziel von Sammeltaxis. In Düsseldorf musste der Anbieter CleverShuttle jetzt aber aufgeben. Warum das Konzept gescheitert ist und wie es in Zukunft besser laufen könnte, klären wir heute.

Gerade außerhalb von Großstädten ist der ÖPNV ja oft ziemlich löchrig. Da kommt mal nur ein Bus pro Stunde, manchmal auch nur ein paar Busse am Tag. Und nach 18 Uhr wird's sowieso oft schwierig noch von A nach B zu kommen. Sammeltaxis könnten da helfen. Ein Anbieter, CleverShuttle, hat das unter anderem in Düsseldorf versucht, musste jetzt aber aufgeben. Dabei wollte die Firma eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Weniger Autos - mehr Klimaschutz. Nach dem Aus bleibt jetzt die Frage: Hat "Verkehr on demand” also keine Zukunft? Warum das System von Clevershuttle nicht funktioniert hat und wie es jetzt weitergeht, das weiß Marei Vittinghoff aus der Wirtschaftsredaktion.

Und hier der Link zur Aufwacher-Folge, warum viele Niederländer zum Boostern nach NRW kommen: https://pod.fo/e/104c3d

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

