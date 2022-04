News-Podcast "Aufwacher" : Altbier und Heimatgefühl - die Geschichte von Hannen, Bolten und Korschenbroich

Düsseldorf Einst war Hannen der größte Altbier-Produzent Deutschlands. Dann verließ das Brauhaus Korschenbroich. Jetzt kehrt die Marke zurück. Was das für die Region bedeutet, besprechen wir in dieser Episode.

Am Tag des Bieres reisen wir nach Korschenbroich, die Heimat von Hannen- und Bolten-Alt. Zwei Brauereien mit einer sehr langen Geschichte - Kostenpflichtiger Inhalt . Was das für die Region bedeutet - und für die Zukunft des Altbiers, das besprichen wir mit einem Gast, der Altbier so sehr liebt, das er in einer ehemaligen Brauerei lebt: Horst Thoren, Besitzer des Hannen-Hauses in Korschenbroich und stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post. Prost!

Was ist Deutschlands ältestes Altbier?

Nach eigenen Angaben kommt es von der Privatbrauerei Bolten. 1266 soll Heinrich der Brauer das Recht bekommen haben, auf dem Kraushof Bier zu brauen. 1753 pachtete Peter Bolten den Kraushof und führte die Brau-Tradition fort. Bis 2005 war die Bolten-Brauerei in Familienhand.

Woher kommt Hannen-Alt?

1802 pachtete Johann Hannen aus Kaarst das Weinhaus der von Myllendonk in Korschenbroich. Das Weinhaus mitten im Ort diente bis dahin als Gerichtssitz, Ratssaal und Gästehaus. Rund um das Weinhaus entstand die Hannen-Brauerei, zeitweilig Deutschlands größter Altbier-Produzent. In den 60er Jahren expandierte die Hannen-Brauerei und produzierte in Mönchengladbach. Seit 1. April 2022 gehört Hannen zur Privatbrauerei Bolten und kehrt damit nach Korschenbroich zurück.

Was ist das Hannen-Haus?

Das Hannen-Haus steht am Hannen-Platz mitten in Korschenbroich. Es handelt sich um den langjährigen Verwaltungssitz der Hannen-Brauerei. Diese war dort seit 1802 ansässig. Mitte der 70er Jahre wurde die Produktion von Hannen-Alt in Korschenbroich eingestellt, dann zog auch die Verwaltung nach Mönchengladbach. In den 80er ajreh wurde der größte Teil der Brauerei abgerissen. Das Hannen-Haus blieb aber stehen. Die Stadt pachtete es und nutzte es für die Verwaltung. 2002 kaufte ein Privatmann das denkmalgeschützte Haus und sanierte es.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post.



