Zwischen „äffischen Dingen“ und Artenschutz Der Affentag - Kurioser Anlass mit ernstem Hintergrund

In Kunst und Kultur bleiben Affen derweil beliebt - von Pippi Langstrumpfs Begleiter, dem Totenkopfäffchen Herr Nilsson, über die Alternative-Band Gorillaz bis zur Blockbuster-Reihe „Planet der Affen“ - der nächste Teil „Kingdom of the Planet of the Apes“ ist für 2024 angekündigt. Dass sich sprachlich eher negative Redewendungen durchgesetzt haben, bezeichnet Sommer denn auch als „Affenschande“. Allzu häufig würden sie Tiere als „bloße Karikaturen unserer selbst“ wahrgenommen.