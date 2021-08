Klimawandeldienst der EU : Zweitwärmster jemals gemessener Juli in Europa

Zweitwärmster jemals gemessener Juli in Europa

Menschen stehen auf Felsen in der Nähe eines Strandes im Vorort Kavouri. Nach einem Wochenende mit Werten um die 44 Grad steigen die Temperaturen in Griechenland von Tag zu Tag weiter. Foto: dpa/Michael Varaklas

London Der Juli 2021 war über weiten Teilen Nord-, Ost- und Südosteuropas überdurchschnittlich warm. Ursächlich dafür waren vor allem Hitzewellen zwischen Baltikum und östlichem Mittelmeerraum.

Angetrieben von der Hitze im Osten des Kontinents ist der vergangene Monat der zweitwärmste jemals verzeichnete Juli in Europa gewesen. Der Juli 2021 sei über weiten Teilen Nord-, Ost- und Südosteuropas bedeutend wärmer als der Durchschnitt gewesen, teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) am Donnerstag in London mit. Zwischen dem Baltikum und dem östlichen Mittelmeerraum habe es Hitzewellen gegeben, besonders zum Monatsende hin seien die Hitzebedingungen im Südosten des Kontinents schwierig gewesen.