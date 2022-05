Zwei vermisste Kinder​: Paraguays Behörden intensivieren Suche nach deutschen Mädchen​

Asuncion Ein Paar hat zwei Kinder aus früheren Beziehungen in eine Siedlung deutscher Corona-Impfgegner nach Paraguay mitgenommen. Die Behörden wollen ihre Suche nach den Mädchen nun verstärken und bemängeln gleichzeitig die „geringe Kooperation“ in den deutschen Gemeinden.

Die Behörden in Paraguay suchen nach zwei deutschen Mädchen, die ohne Zustimmung eines der jeweiligen Elternteile mutmaßlich von Corona-Impfgegnern versteckt werden. „Von nun an werden wir die Suche nach den beiden Mädchen intensivieren“, sagte der Leiter der Entführungsabteilung bei der Polizei , Mario Vallejos, am Montag. Auf der Presskonferenz richtete die Mutter eines der verschwundenen Mädchen, Anne Maja Reiniger-Egler, einen verzweifelten Appell an den Vater.

Die Behörden prangerten die „Geheimhaltung und geringe Kooperation in den deutschen Gemeinden in den Gebieten an, in denen die Mädchen gesehen werden“. Staatsanwältin Carina Sánchez räumte ein, dass die Polizei nun schon fünf Monate lang nach den Mädchen suche, „ohne Fortschritte zu machen“. Die Behörden rufen insbesondere die Bevölkerung in den Provinzen Paraguarí, Guairá, Itapúa, Caazapá und Alto Paraná im Süden des Landes auf, Hinweise auf den Verbleib der Mädchen zu geben.