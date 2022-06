Die Aufräumarbeiten nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni sind aufwendig. Schweres Gerät musste herangeschafft werden. Die verunglückten Waggons mussten zerteilt werden. Der letzte umgestürzte Waggon wurde am Montag von Kränen geborgen und für den Abtransport zerlegt (Bild). Die Lok und zumindest ein Waggon standen noch am Montagabend (6. Juni) auf dem Bahndamm.