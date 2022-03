Statistik des DLRG : Zahl der Toten bei Badeunfällen in Deutschland auf niedrigstem Stand seit 20 Jahren

Bad Nenndorf Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken 2021 in Deutschland mindestens 299 Menschen. Die Zahl der Ertrunkenen sei im dritten Jahr in Folge gesunken. Eine Entwicklung, die das DLRG überrascht.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Menschen bei Badeunfällen ertrunken wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mindestens 299 Menschen ertranken – rund 20 Prozent weniger als 2020, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. „Damit haben wir für das Jahr 2021 den niedrigsten Stand seit 2000 verzeichnet, als wir anfingen, die Zahlen systematisch zu erheben“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

Die Zahl der Ertrunkenen sei im dritten Jahr in Folge gesunken, was überraschend sei: In der Pandemie seien mehr Unfälle erwartet worden, die meisten Menschen seien an und in Gewässern aber wohl vorsichtig gewesen.