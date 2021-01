Hersteller vor Gericht : Kind erstickt an in Frankreich Wurst

Kind erstickt an in Frankreich Wurst

Zu viel Wurst kann ungesund sein. Ein zweijähriges Kind ist 2014 an einem Stückchen erstickt, der Hersteller steht nun in Frankreich vor Gericht. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Dax Ein knapp dreijähriges Kind ist 2014 an einem Stück Wurst erstickt. Die Eltern zogen deshalb vor Gericht - um klarere Kennzeichnung der Gefahren für Kleinkinder einzufordern.

Weil ein kleiner Junge an einem Würstchen erstickt ist, steht in Frankreich der Wurstwarenhersteller Herta vor Gericht. Der Prozess gegen den Konzern wegen fahrlässiger Tötung begann am Montagnachmittag im südwestfranzösischen Dax, wie die dortige Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Für den Konzern sei Freispruch beantragt worden. Am 8. Februar solle ein Urteil verkündet werden.