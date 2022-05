Rätselspaß : So funktioniert das RP-Online-Wordle

Interaktiv Düsseldorf Das Wordle-Fieber grassiert noch immer – die Begeisterung für das Online-Buchstabenrätsel ist nach wie vor riesengroß, täglich wollen Millionen Menschen weltweit das Fünf-Buchstaben-Wort knacken. Auch auf RP-Online kann ab sofort um das Wort des Tages gerätselt werden.

Nachdem das Online-Wörter-Rätsel am Anfang dieses Jahres das Netz im Sturm eroberte, dauerte es nicht lang, bis das Spiel des Software-Entwicklers Josh Wardle auch auf den Plan der New York Times Company trat. Denn die Tageszeitung ist nicht neu im Wörterrätsel-Universum, ist sie doch unter anderem für ihr Kreuzworträtsel weltbekannt. Der Konzern übernahm das Spiel Ende Januar und wurde zum exklusiven Verbreiter des Buchstabenrätsels – bis jetzt!

Was ist Wordle und wie funktioniert das Spiel?

Wordle ist ein Online-Rätsel, bei dem man so schnell wie möglich Wörter erraten muss. Das gesuchte Wort hat immer fünf Buchstaben und die rätselnde Person sechs Versuche, dieses zu erraten. Hat man das erste Wort eingegeben, drückt man die Enter-Taste auf der Tastatur und das Spiel zeigt an, ob man gut oder schlecht abgeschnitten hat. Die Vorgehensweise dabei ist so einfach wie unterhaltsam: Damit die Spielerinnen und Spieler auch wissen, ob der richtige Wort-Weg eingeschlagen ist, gibt es verschiedene Farb-Codes. Ist ein Buchstabe richtig platziert, wird er grün angezeigt, grau wird er, wenn er im gesuchten Wort nicht vorkommt. Bei Lettern, die zwar im Wort, aber nicht an der ausgewählten Stelle auftauchen, leuchtet es orange. Mit jeder neuen Worteingabe wird man demnach näher an das zu erratende Wort herangeführt.