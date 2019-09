Nach Missbrauchsvorwürfen : Scarlett Johansson unterstützt Woody Allen: „Ich glaube ihm“

Schauspielerin Scarlett Johansson auf dem Filmfest in Venedig. In einem aktuellen Interview stellt sie sich auf Woody Allens Seite. Foto: AP/Arthur Mola

New York Der wegen Kindesmissbrauchs beschuldigte Filmemacher bekommt Unterstützung. Dass sein neuer Film „A Rainy Day in New York“ auf einem Filmfestival in Frankreich gezeigt wird, gefällt jedoch nicht jedem.

Schauspielerin Scarlett Johansson hat Filmemacher Woody Allen trotz Vorwürfen des sexuellen Kindesmissbrauchs gegen ihn ihre Unterstützung signalisiert. „Ich glaube ihm“, sagte Johansson der Plattform „The Hollywood Reporter“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. „Ich liebe Woody“. Die Schauspielerin versicherte, „ich würde jederzeit mit ihm zusammenarbeiten“.

In Hollywood distanzierten sich nach dem erneuten Aufkommen der Vorwürfe im Zuge der MeToo-Bewegung viele von Allen. Die Vorwürfe wurden von Allens mittlerweile erwachsener Tochter geäußert. Michael Caine, Timothee Chalamet und Greta Gerwig gehören zu den Schauspielern, die Bedauern ausdrückten, mit Allen zusammengearbeitet zu haben. Allen war bei Johanssons steiler Karriere hilfreich. Er führte bei den Filmen „Match Point“, „Scoop“ und „Vicky Cristina Barcelona“ Regie. Johansson sagte, sie habe mit Allen über die Anschuldigungen gesprochen und er habe seine Unschuld beteuert.

Trotz der Missbrauchsvorwürfe gegen US-Starregisseur Woody Allen wird sein neuer Film beim französischen Filmfestival von Deauville gezeigt. "A Rainy Day in New York" werde am Freitag zur Eröffnung des Festivals in Nordfrankreich gespielt, teilten die Veranstalter mit. Sie ernteten dafür scharfe Kritik aus der MeToo-Bewegung. In den USA hatte Amazon angekündigt, den Film nicht in die Kinos zu bringen.

Der Film mit US-Schauspielerin Elle Fanning in einer Hauptrolle sei "sehr lebhaft und lustig", sagte der Direktor des Festivals, Bruno Barde. "Er wird in Frankreich gezeigt, und das ist auch gut so", ergänzte er. Das sehen MeToo-Aktivistinnen anders. Sie kritisierten, dass neben Allens Werk auch der Film "American Skin" von US-Regisseur Nate Parker gezeigt werden soll. Parker war vor rund zehn Jahren wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Studentin angeklagt worden, wurde jedoch freigesprochen. "Erst Woody Allen und jetzt Nate Parker. Das ist wohl der Sommer der Angreifer", kritisierte Melissa Silverstein, Gründerin der Initiative zur Unterstützung von Frauen "Women in Hollywood".

Woody Allen wird bei der Vorpremiere seines Films nicht dabei sein. Der Regisseur streitet bis heute die Missbrauchs-Vorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow ab. Farrow gibt an, Allen habe sie 1992 misshandelt, als sie sieben Jahre alt war. Die Ermittlungen gegen den Filmemacher sind inzwischen eingestellt, angeklagt wurde er nicht.

(dpa/afp)