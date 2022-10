Vogelschwärme am Himmel : Deshalb fliegen Zugvögel in V-Formationen

Düsseldorf Derzeit sind in ganz NRW riesige Vogelschwärme am Himmel zu sehen. Wie jedes Jahr fliegen die Zugvögel jetzt in ihre Winterquartiere. Welche Arten jetzt genau zu sehen sind und was „krru“ und „krarr“ bedeuten.

Bei bestem Herbstwetter gab es in den vergangenen Tage ein wahres Naturschauspiel am Himmel zu beobachten: Riesige Vogelschwärme, die fast wie Fischschwärme aussehen, sorgen dafür, dass die Menschen ihre Köpfe nach oben recken – wie zum Beispiel in Düsseldorf-Flingern am Sonntagnachmittag. Gerade für Kinder sind die Formationen faszinierend. Doch um welche Arten handelt es sich dabei überhaupt? Und wohin fliegen die Tiere? Wir klären die wichtigsten Fragen zu den gefiederten Formationen.

Wohin fliegen Zugvögel?

Derzeit sind es vor allem große Schwärme von Kranichen, die am Himmel zu sehen sind. Laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sind sie auf dem Weg in ihre Winterquartiere in Frankreich und Spanien, wo sie bei milderem Wetter die Wintermonate verbringen. Andere Arten zieht es in wärmere Gegenden Südeuropas oder sogar Afrikas.

Es gibt aber auch Vögel, die hierher kommen, um zu überwintern. Zu nennen sind hier vor allem die Wildgänse, die jährlich in großen Scharen am Niederrhein verweilen.

Vor allem der Mangel an geeigneter Nahrung, also Insekten, treibt die Zugbewegung an. Manche Arten sind dabei monatelang unterwegs wie beispielsweise der Sumpfrohrsänger.

Welche Zugvögel sind jetzt unterwegs?

Aktuell sind es vermehrt Kraniche, die am Himmel zu sehen sind. Laut Nabu waren sie in den vergangenen Wochen hauptsächlich über Hessen zu sehen. Am Sonntag habe es aber einen plötzlichen Aufbruch in den Mooren des südwestlichen Niedersachsens gegeben. In den Tagen davor waren dort fast 60.000 Kraniche vom Ostseebodden kommend eingetroffen. Innerhalb einer Woche seien die Rastzahlen in der Diepholzer Moorniederung von 22.600 auf 81.400 Kraniche gestiegen, während an der Ostseeküste von Rügen bis zum Darß nur noch 10.000 Kraniche verblieben, hieß es.

Am Sonntag entschieden dann Zehntausende Kraniche, dass es Zeit zum Weiterflug Richtung Champagne in Frankreich ist. Dabei überflogen die Vögel Teile des Münsterlandes, das mittlere und westliche Ruhrgebiet, Teile des Niederrheins, aber auch das Sauerland und das Bergische Land. Über das Rheinland und die Eifel ging es dann weiter nach Frankreich.

Warum fliegen Zugvögel in Formationen?

Besonders auffällig ist die keilförmige V-Formation, in der auch Kraniche unterwegs sind. Diese bringt laut der nordrhein-westfälischen Ornithologengesellschaft vor allem energetische Vorteile. Auch wenn die Tiere leicht versetzt, also nicht direkt im Windschatten des Tieres vor ihm fliegen, so ist diese Formation aufgrund von Luftverwirbelungen die effektivste. Die Tiere müssen nicht so viel Kraft aufwenden und können sich ihre Energie für die weite Reise besser aufteilen.

Welche Vögel gehören zu den Zugvögeln?

Tatsächlich sind es viele Arten, die in unseren Breiten heimisch sind, die in den Wintermonaten ihre Reviere verlassen und Richtung Süden ziehen. Typische Vertreter der Zugvögel sind laut Nabu der Weißstorch und der Schwarzstorch, aber auch Kranich, Wespenbussard, Kuckuck, Mauersegler, Rauchschwalbe, Brachvogel, Kiebitz, Singdrossel, Sumpfrohrsänger, Feldlerche, Fitis, Nachtigall und Hausrotschwanz machen sich im Herbst auf den Weg in wärmere Gefilde.

Warum rufen Zugvögel so laut?

Von den Zugvögeln, die aktuell über NRW unterwegs sind, sind es vor allem Wildgänse und Kraniche, die auch durch ihre lauten Rufe auffallen. Laut Nabu erinnern Kranichrufe dabei an ein „erhabenes“ Trompeten: „krru“ - „krarr“ im Wechsel. Im Herbst könne man außerdem die „Tschirp“-Rufe der Jungvögel aus nächster Nähe heraushören. Kraniche nutzen wie die meisten Vogelarten ihre Rufe zur Balz, zur Warnung oder zur Kommunikation mit den anderen Individuen im Schwarm. Im Vergleich mit anderen Vögeln hat der Kranich aber ein besonders großes Rufrepertoire, dass auch eine entscheidende Rolle im Sozialgefüge der Tiere spielt.