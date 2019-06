Neue WWF-Studie : So viel Mikroplastik isst jeder Mensch in einer Woche

Auch im menschlichen Körper wurde schon Mikroplastik nachgewiesen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Newcastle Das Meer ist voll von Mikroplastikteilchen, mittlerweile nimmt auch der Mensch die kleinen Partikelchen zu sich. Jetzt hat die Umweltorganisation WWF in einer Studie herausgefunden, wie viel Mikroplastik der Mensch in einer Woche einnimmt.

Laut einer Studie der Umweltorganisation WWF nimmt jeder Mensch weltweit durchschnittlich bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte, wie der WWF am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Studie basiert auf einer Untersuchung der University of Newcastle in Australien. Danach nehmen Menschen im globalen Durchschnitt bis zu 2.000 kleine Plastikteilchen in der Woche zu sich. Ein speziell auf Deutschland bezogener Durchschnittswert lasse sich aus der Studie allerdings nicht ableiten, so der WWF.

Kunststoffmüll sei mittlerweile auch im Boden und in der Luft nachgewiesen, sagte Heike Vesper, Leiterin Meeresschutz des WWF Deutschland. „Wir können nicht verhindern, dass wir selbst Plastik aufnehmen.“ Es werde derzeit noch erforscht, wie sich die Aufnahme von Plastik auf die menschliche Gesundheit auswirkt. „Wenn wir kein Plastik in unserem Körper wollen, müssen wir verhindern, dass jedes Jahr Millionen Tonnen Kunststoffmüll in die Natur geraten.“

Der WWF plädiert für ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung mit verbindlichen Zielen. Auch Unternehmen müssten Verantwortung für ihre Produkte und den Müll übernehmen. Seit dem Jahr 2000 sei ebenso viel Plastik produziert worden wie in allen Jahren zuvor zusammen, so der WWF. Etwa ein Drittel der Plastikmenge gelange unkontrolliert in die Umwelt.

Weltweit betrachtet ist laut Studie Leitungswasser und Trinkwasser aus Flaschen der größte einzelne Eintragsweg für Mikroplastik in den menschlichen Organismus. Es gebe jedoch erhebliche regionale Unterschiede, hieß es. In den USA oder Indien wurde doppelt so viel Plastik nachgewiesen wie in Europa oder Indonesien. Als Mikroplastik bezeichnet man feste, wasserunlösliche Kunststoffpartikel, die bis zu fünf Millimeter groß sind.

