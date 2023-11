Kolumne Wissensdrang Ein neues Wertesystem für Publikationen

Traditionell ist das System der naturwissenschaftlichen Veröffentlichung elitär. Früher – vor den Zeiten online verfügbarer Publikationen – durchforsteten Forschende nur einen kleinen Teil der Literatur. Der Antrieb, in den angesehenen wissenschaftlichen Journalen zu publizieren, stieg mit der rasanten Zunahme internationaler Studien, um in der Fachcommunity sichtbar zu sein. Die renommiertesten Zeitschriften, etwa „Nature“ oder „Science“, fokussierten sich auf spektakuläre Erfolgsgeschichten. Mehr noch als die Anzahl der Veröffentlichungen wurde das Ansehen der Zeitschrift zum Kriterium für wissenschaftlichen Erfolg. Es ist an der Zeit, sich von dieser Kultur zu lösen, denn sie fördert Fehlverhalten im Wissenschaftsbetrieb.