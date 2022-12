Wissensdrang Wie sich eine Gesellschaft moralisch selbst täuschen kann

Hier hilft ein Vergleich mit der Wahrnehmungspsychologie weiter: Bestimmte Wahrnehmungen, etwa von Farben, sind abhängig davon, was wir sonst noch sehen. Das gilt auch für moralische Einschätzungen: In welchem Maße ein Verhalten als unmoralisch gilt, hängt davon ab, welche anderen Verhaltensweisen die Menschen auf dem Schirm haben. Wenn etwa gewalttätige antisemitische Übergriffe zunehmen, die vorher als inakzeptabel oder gar verbrecherisch galten, werden schwächere Fälle von Diskriminierungen in der Öffentlichkeit auf weniger Ablehnung stoßen.