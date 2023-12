Wissensdrang Was uns länger leben lässt – und zwar gesund

Die Gesundheitsspanne bezieht sich auf den Zeitraum, in dem wir ein aktives gesundes Leben führen können, ohne von chronischen, meist altersbedingten Krankheiten beeinträchtigt zu werden. Im Gegensatz dazu steht die Lebensspanne, die die Gesamtanzahl an Lebensjahren umfasst. Während es uns in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund einer verbesserten medizinischen Versorgung gelungen ist, die Lebenserwartung des Menschen stetig zu steigern, blieb eine deutliche Verlängerung der Gesundheitsspanne jedoch aus. So verbringen nach wie vor zahlreiche ältere Menschen viele Jahre mit körperlichen Einschränkungen.