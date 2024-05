Wissensdrang Wie biologisches und soziales Geschlecht versöhnt werden können

Die Geschlechtlichkeit in den Lebenszyklus einzubeziehen, ist komplex. Säugetiere sind Individuen mit in der Regel zwei getrennten Geschlechtern. Zwittrige Blüten hingegen bilden beide Geschlechter aus. Ursprüngliche Lebewesen entlassen ihre Geschlechtszellen ins Wasser, wo sie treiben und zueinander schwimmen. Landlebewesen haben neue Reproduktionsstrategien entwickelt. Bei den Blütenpflanzen fliegen „männliche“ Geschlechtszellen in Form von Pollen zur Narbe der „weiblichen“ Fruchtblätter, oft durch Bestäuber wie Insekten. Säugetiere haben spezialisierte Fortpflanzungsanatomie und -instinkte, damit Spermien die Eizelle erreichen.