mRNA-Botenstoffe Moleküle als wichtige Helfer

Als das humane Genom im Jahr 2001 entschlüsselt wurde, haben Wissenschaffende nicht schlecht gestaunt. Nur etwa ein Prozent der DNA unserer Chromosomen sind „echte“ Gene, kodieren also für Proteine als Bestandteile unserer Zellen. Weitere drei Prozent stellen Gene für aktive RNA dar. Diese RNA-Moleküle sind die kleinen Helfer von Proteinen, sie regeln deren Synthese und halten Proteinkomplexe funktionsfähig. Der Großteil unserer DNA ist jedoch bisher unbekanntes Terrain und wurde früher als DNA-Müll bezeichnet. Dazu gehören virale Sequenzen, also DNA von Retroviren, die im Laufe unserer Evolution in unseren Chromosomen endgelagert wurden, als auch Transposons – kleine, sich vermehrende, DNA-Parasiten, die zwischen Chromosomen hin- und her springen und dabei Unfug anrichten können.