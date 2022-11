Ausgang der „Midterm“-Wahlen : Hoffnung für die Demokratie

Meinung Umfragen hatten einen Erdrutschsieg der Republikaner bei den „Midterm“-Wahlen prognostiziert - doch es kam anders. Das politische System in den USA ist stärker, als manche in Deutschland glauben. Das gibt Hoffnung für die Demokratie.

Warum die „Midterms“ in den USA so wichtig sind

Amerika wählt neuen Kongress : Warum die „Midterms“ in den USA so wichtig sind

Bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA wurde auf dramatische Weise deutlich, dass eine Zerstörung der Demokratie von innen nicht nur in Ländern mit einer so kurzen demokratischen Tradition wie der Deutschen Weimarer Republik möglich ist. Auch eine extreme politische Polarisierung reicht aus, um den demokratischen Konsens zu untergraben, dass Macht auf friedliche Weise durch demokratische Wahlen übertragen wird. Trump ist mehr Symptom als Ursache dieser Polarisierung. Mit dem ehemaligen Präsidenten vertreten die Hälfte der republikanischen Politiker und die meisten ihrer Wähler heute die Mär von der gestohlenen Wahl. Entsprechend wächst die politisch motivierte Gewalt. Laut einer neuen Umfrage des Institute of Politics der University of Chicago ist jeder Dritte der Meinung, es könnte bald notwendig sein, gegen die Regierung zu den Waffen zu greifen.