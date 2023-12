Wissensdrang Eine Gefahr für die Wissenschaft

Am 11. Dezember sollte Phoebe Walton vom Londoner Forschungsinstitut Forensic Architecture an der RWTH Aachen am Beispiel eines Gewaltverbrechens in den Niederlanden die Methodik des Einsatzes von Architekturmodellen zur Aufklärung von Kriminalfällen und Kriegsverbrechen erläutern. Doch dazu kam es nicht. Der Vortrag wurde auf Anweisung des Rektors kurzfristig abgesagt. Der Gründer des Instituts Forensic Architecture, Eyal Weizman, ist ein scharfer Kritiker der israelischen Regierungs- und Siedlungspolitik. Vor diesem Hintergrund hatte eine Gruppe jüdischer Studierender Unbehagen und die Sorge geäußert, dass die Veranstaltung die Polarisierung unter den Studierenden verstärken könnte.