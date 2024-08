Wissensdrang Ein deutsches Rätsel

Kürzlich gab der Ullstein Verlag bekannt, dass er die Rechte an dem Bestseller „Hillbilly-Elegie“ von J. D. Vance nicht verlängern wird. Der Grund: Der Autor ist heute Anhänger und Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump, also nach dem heutigen Manichäismus auf der finsteren Seite. In dem Buch von 2011 erzählt er von seiner schwierigen Kindheit in Ohio und den Appalachen, einer Region, die vom Niedergang der Stahlindustrie geprägt ist und eine selbstzerstörerische Kultur entwickelt hat: Drogen, instabile Familien, Gewalt als Normalität, Verantwortungslosigkeit. Ungeachtet dieser sehr kritischen Beschreibung äußert Vance immer wieder seine Liebe zu den dortigen Menschen. Daraus entspringt auch sein politisches Programm. Als kürzlich Präsident Biden in seiner Rücktrittsrede Amerika als „die mächtigste Idee in der Geschichte der Welt" bezeichnete, antwortete Vance, Amerika sei „nicht nur eine Idee", sondern sein „Heimatland".