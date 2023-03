Sologamie Es ist Zeit, an die Liebe zu denken

Stellen wir uns The Greatest Love of All doch lieber als eine von den Göttern arrangierte Ehe mit diesem merkwürdigen Charakter vor. Eine Ehe, der man nicht ausweichen kann. So erledigt sich die Frage: Warum bin ich nur so und nicht so? Wer ist daran schuld? Anstatt sich über die Eltern zu ärgern, kann man sich darüber freuen, dass Schwächen und Neurosen des zugewiesenen Partners auch oft zu etwas gut sind – es gibt Schlimmeres.