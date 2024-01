Wissensdrang Weshalb Ozempic als Schlankheitsmittel so umstritten ist

Die Wirkung von Semaglutid ist vergleichsweise einfach. Der biotechnologisch hergestellte Wirkstoff ahmt die Funktion des menschlichen Proteins GLP-1 (steht für Glukagon-ähnliches Peptid-1) nach. Dies führt zu einer Ausschüttung des Hormons Insulin, so dass die aus der Nahrung stammenden Nährstoffe in die Körperzellen aufgenommen werden können. Unserem Körper wird so signalisiert „ich bin satt“.