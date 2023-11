Wissensdrang Wer Politik macht, muss reden können

Das ist typisch für die extreme Unterschätzung der Rhetorik in Deutschland – als sei es einfach, mit Worten etwas Komplexes für alle sichtbar zu machen. Dabei haben meine Gesprächspartner in den letzten Wochen die gleiche Erfahrung gemacht wie ich: Wer über die Situation in Gaza, die Lage der Palästinenser in der Westbank oder die Welle des Antisemitismus auch in westlichen Ländern spricht, wird der Komplexität der Situation nie gerecht und sieht sich fast zwangsläufig dem Vorwurf der Verharmlosung und Einseitigkeit ausgesetzt – denn auch das, worüber man nicht spricht, scheint allgegenwärtig zu sein.