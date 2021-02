Kostenpflichtiger Inhalt: Nicht-konforme Ansichten : Die Wissenschaftsfreiheit ist in Gefahr

Meinung Das Grundgesetz garantiert Professoren in Deutschland frei zu forschen. Doch wer gegen politisch-korrekte Ansichten argumentiert, muss an Universitäten und in der Forschung mit Boykott rechnen.