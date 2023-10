Diversität Nobelpreise als Indikator für Chancengerechtigkeit

Nobelpreise sind ein Indikator für Chancengerechtigkeit in der Wissenschaft. Die meisten Ausgezeichneten waren in der Vergangenheit männlich, weiß und stammten aus Nordamerika und Europa. Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Persönlichkeit und Nationalität beeinflussen, wer Zugang zu internationaler Forschung hat, wahrgenommen und anerkannt wird. Denn Forschungserfolg hängt mit Netzwerkstrukturen und Lobbying zusammen. Bestimmte Identitäten verschaffen Privilegien, während unterrepräsentierte Gruppen in Netzwerkstrukturen leicht übersehen werden.