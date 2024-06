Wissensdrang Parkinson aus dem Darm

Trotz dieser frühen Beobachtung wurde der gastrointestinale Aspekt lange vernachlässigt und erst in den letzten drei Jahrzehnten intensiver erforscht. Grundsätzlich führt die Krankheit zur Anhäufung des Proteins Alpha-Synuclein in bestimmten Hirnregionen, was zum Verlust von Nervenzellen führt. In den 1980er-Jahren wurde entdeckt, dass Alpha-Synuclein sich auch im Nervensystem der Darmwand ablagert. Dies führte zu der Theorie, dass sich Parkinson über den Vagusnerv vom Darm zum Gehirn ausbreiten könnte.