Kolumne Wissensdrang Solidarität mit Israel, aber richtig

Vor Kurzem hat der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle gegen drei Hamas-Führer, aber auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und gegen dessen Verteidigungsminister Joav Galant beantragt. In der deutschen Presse löste das Empörung aus, weil Israel „praktisch auf dieselbe Stufe gestellt wird wie die Hamas, deren Verbrechen am 7. Oktober die Ursache für den Krieg sind“ (so zum Beispiel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“).