Kolumne Wissensdrang Wo die Angst herkommt

Ein weiteres bedeutsames Merkmal ist die Intensität der Amygdala-Aktivierung, die mit erhöhten Angstreaktionen zusammenfällt. Kurzum, es sind im Wesentlichen biologische Faktoren, die bestimmen, ob man eher ängstlich oder furchtlos ist. Aber auch wenn man zur ängstlichen Gruppe gehört, kann man Ängste durch positive Erfahrungen gezielt überwinden. Sonst würde man mich heute noch, wie in meinen Kindertagen, beim Anblick eines nicht angeleinten Hundes auf dem nächsten Baum finden. Außerdem hilft ein Blick in die Statistik, Gefahren objektiv einzuschätzen. Dies beruhigt mich immer, wenn ich in ein Flugzeug steige, während man mich sicher nie in einem Raketenauto finden wird. Jessi Combs hat ihren Weltrekord leider mit ihrem Leben bezahlt. Und so gern man lieber mutig ist, sollte man nicht vergessen, dass Angst uns auch schützt und die Menschheit ohne Angst vielleicht schon ausgestorben wäre.