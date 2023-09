Kolumne Wissensdrang Schwarz-Weiß-Denken ist moralisch gefährlich

Zur gleichen Zeit, als die meisten Deutschen sich Filme wie „Jud Süß“ ansahen, entwickelte sich in den USA die Kunstform der Screwballkomödie als kulturelles Gegengift gegen den Fanatismus. „Screwball“ bezeichnet im Baseballjargon einen Ball mit unberechenbarer Flugbahn. In der Screwballkomödie ist die moralische Flugbahn unberechenbar. Sie beginnt damit, dass ein Ehepartner oder Verliebter am anderen einen moralischen Makel entdeckt: Er entpuppt sich als Alkoholiker (Die Nacht vor der Hochzeit), als unverbesserlicher Sexist (Ehekrieg) als Falschspielerin (Die Falschspielerin). Nach der Trennung im Geiste der moralischen Entrüstung wendet man sich einem moralisch perfekten Partner zu. Doch der Versuch, mit dem idealen Partner das Leben zu einer Performance moralischer Anständigkeit zu machen, kann nur scheitern. Im Film auf komische und unterhaltsame Weise. Zugleich feiern die Komödien das geistige Erwachsenwerden. Dort steht zum Glück auch stets der nichtideale, aber sympathische und kluge Ex bereit - in der politischen Realität kann man sich darauf leider nicht verlassen.