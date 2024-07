Wissensdrang Größer ist bei Pflanzen nicht immer besser

Der Schlager „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews von 1976 dürfte ein Bild beschreiben, das von der heutigen Realität stark abweicht. Denn Getreide wächst auf unseren Feldern anders als früher. Ehemals wuchs Weizen so hoch wie Menschen; dies ist in ägyptischen Gräbern der Pharaonenzeit oder in Pieter Bruegels Gemälde „Die Kornernte“ dargestellt. Heutiger Weizen reicht nur wenig höher als ein Knie. Vor 60 Jahren hatte die sogenannte Grüne Revolution einen großen Einfluss auf Getreidepflanzen. Angesichts einer rasant wachsenden Weltbevölkerung wurde Ernährungssicherheit wichtig. Neue Weizensorten bildeten ertragreiche Ähren. Jedoch waren Weizenpflanzen mit der schweren Körnerfracht auch überfordert und legten sich bei ungünstigen Wetterlagen im Feld hin, was die Ernten beeinträchtigte. Durch sein Züchtungsprogramm schuf Norman Borlaug widerstandsfähige, kurzwüchsige Hochleistungssorten, die heute Standard sind. Dafür erhielt er 1970 den Friedensnobelpreis.