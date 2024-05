Kolumne Wissensdrang Palästina und deutsche Schuld

Man kann aber auch nach dem Körnchen Wahrheit fragen, das in den wirren Parolen verborgen sein könnte. Sicher, in Deutschland fehlt es nicht an Mitgefühl für das Leid der Palästinenser in Gaza. Aber in den letzten Monaten wurden renommierte Wissenschaftlerinnen wie Nancy Fraser von Universitäten ausgeladen, weil sie kritikwürdige politische Aufrufe gegen Israel unterzeichnet hatten. Das ist keine gute Wissenschaftspolitik und schadet dem internationalen Ansehen Deutschlands.