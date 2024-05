Wissensdrang Hunde und Katzen auf Kassenrezept – es spricht einiges dafür

Für solche Entscheidungen braucht es eine gute wissenschaftliche Datenlage. Ein Blick in die Literatur ergibt jedoch kein eindeutiges Bild: Einige vergleichende Studien über Menschen mit und ohne Haustiere ergaben, dass erstere häufiger depressive Symptome aufweisen. Vielleicht deshalb, weil Menschen mit bereits bestehenden psychischen Problemen öfter Haustiere aufnehmen, um Trost zu finden. Die positive Wirkung von Hunden auf die Gehirnaktivität wurde auch in einer Studie von 2022 belegt: Durch das Streicheln oder Spielen mit Hunden erhöhte sich die Aktivität von Alpha- und Betawellen im Gehirn; diese sind mit Entspannung und Konzentration verbunden. Zudem gaben die Teilnehmer an, dass die Anwesenheit des Hundes ihre Stimmung verbesserte und sie ihr Stresslevel als niedriger einstuften.