Wissensdrang Universitäten müssen noch vielfältiger sein

Universitäten setzen sich aktiv gegen Rechtsextremismus und Rassismus ein. Trotzdem bleibt die Lebenssituation der beträchtlichen Anzahl ausländischer Studierender und Mitarbeitender in akademischen Einrichtungen weitestgehend im Dunkeln. Meine Faszination für die Internationalität von Forschungseinrichtungen basiert auf persönlichen Reiseerfahrungen und mehrjährigen Aufenthalten in verschiedenen Ländern. In den letzten zehn Jahren hat sich die Promovierendenstruktur in unseren Laboren von national zu international verändert. Der demografische Wandel führt dazu, dass deutsche Studierende leichter abgeworben werden oder weniger Interesse an Forschung zeigen. Im Gegensatz dazu überzeugen immer mehr ausländische Bewerber, insbesondere aus Indien mit seinem wachsenden Bildungsbereich.