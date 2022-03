Wissensdrang : Verstörende Botschaften

Meinung Die Literatur kann paradoxerweise gerade mit schrecklichen Schilderungen zur Therapie beitragen. Vorangestellte „Trigger-Warnungen“ sind eher schädlich.

Triggerwarnungen gehören zu einem Lifestyle, der sich an amerikanischen Colleges entwickelt hat: eine Art Kult um die menschliche Verletzlichkeit, der sich eines medizinisch-therapeutischen Vokabulars bedient. Dabei spielt der Begriff Trauma eine zentrale Rolle, der auf alles angewendet wird, was man als negativ empfindet. Diese metaphorische Verwendung verfließt mit der medizinischen. So hat sich die Idee verbreitet, Literatur, die ihre Leser seelisch aufrüttelt, könne psychophysische Schäden verursachen. Diese abschreckende Botschaft vermitteln auch die Triggerwarnungen. Wer aber glaubt, durch etwas geschädigt werden zu können, entwickelt nicht selten Ängste und fühlt sich auch geschädigt. Dieser Nocebo-Effekt funktioniert wie der Placebo-Effekt. Eine Triggerwarnung ist also für die psychisch (noch) Gesunden eher schädlich. Ob sie Menschen nützlich sein könnte, die wirklich schwer traumatisiert sind, weiß man nicht.