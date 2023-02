Expertengremium für gentechnische Arbeiten Spielball der Ministerien

Nun gibt es ein Problem. Die Positionen für Sachkundige aus Umweltschutz und Naturschutz wurden bisher nicht besetzt, denn die sechs Ministerien sind sich uneins. Und in Konsequenz wird die Neubesetzung verschiedener Sachverständiger insbesondere aus der Virologie verzögert. Dies hat dramatische Konsequenzen, denn mit den zunehmenden unbesetzten Positionen verliert das ZKBS in Kürze seine Beschlussfähigkeit, womit weitere Genehmigungsverfahren behindert werden. Die Streitigkeiten zwischen den Ministerien führen dann zur Lahmlegung des gesamten biotechnologischen Wirtschaftszweigs in Deutschland.