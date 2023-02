Wissensdrang Gender-Sternchen und Sprechpausen

Nach einer Umfrage des WDR ist die Zustimmung zum so genannten Gendern in der Bevölkerung zurückgegangen. Gendern wurde allerdings schon immer mehrheitlich abgelehnt. Dabei kommt es auf die Form an. Die Anrede beider Geschlechter wird von den meisten als höflich empfunden. Und geschlechtsneutrale Ausdrücke irritieren nur einige Sprachwissenschaftler. Was die meisten aber ärgert, ist die Einführung von wechselnden Computerzeichen wie Sternchen oder Strichen. Sie sind nicht nur hässlich. Man weiß auch nie, was die neue Sprachmode gerade vorschreibt. Noch unbeliebter ist die Sprechpause innerhalb eines Wortes vor der weiblichen Endung. Niemand versteht, wie das Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herstellen soll.