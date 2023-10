Freitag, der 13. Von Pechvogel bis Fettnäpfchen – Woher „unglückliche“ Redewendungen kommen

Vom Regen in die Traufe: Wer erst in ein kleines Übel gerät und kurz darauf in einen noch schlimmeren Schlamassel, der kommt „vom Regen in die Traufe“. Diese Redewendung soll seit dem 17. Jahrhundert belegt sein. Tatsächlich hat sie ursprünglich etwas mit der Wetterlage zu tun. Als Traufe wird die Tropfkante am unteren Ende eines Daches bezeichnet. Das Wort leitet sich aus dem Althochdeutschen „trouf“ für „triefen“ ab. Wer unter einem Dach Schutz vor Regen sucht, aber unter die Traufe gerät, wird mitunter klitschnass – und noch schlimmer durchnässt als im Schauer. Das Englische kennt dem Duden zufolge eine ähnliche Redensart: Dort gerät man „out of the frying pan into the fire“, also von der Bratpfanne ins Feuer.